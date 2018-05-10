استطاع منتخبنا الوطني من تحقيق فوز مقنع في اللقاء الودي الذي أقيم مساء أمس أمام منتخب الجزائر الشقيق في أولى لقاءاته الودية في معسكره الحالي في أسبانيا، أذ أنهى اللقاء بهدفين دون مقابل للجزائر تناوب على تسجيلهما سلمان الفرج (الدقيقة 23)، ويحيى الشهري (الدقيقة 80).احتاج منتخبنا الوطني إلى 15 دقيقة ليشن أولى هجماته على المرمى الجزائري عن طريق اللاعب سالم الدوسري بعد أن سدد كرة ضعيفة مرت بجوار المرمى، وفي الدقيقة 23 أعلن اللاعب سلمان الفرج عن الهدف الأول لمنتخبنا بعد أن سدد كرة ثابتة تسبب فيها المهاجم محمد السهلاوي، ووضع الفرج الكرة بطريقة جميلة على يمين الحارس الجزائري، واستمر اللعب في منتصف الملعب رغم بعض المحاولات المتواضعة من الهجوم الجزائري، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب يحيى الشهري الهدف الثاني لمنتخبنا بعد تمريرة طويلة من محمد الكويكبي، وضعها أرضية جميلة على يسار الحارس كهدف ثان للأخضر.