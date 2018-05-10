صالح الحربي (جدة) @saleh_a_alharbiاستطاع منتخبنا الوطني من تحقيق فوز مقنع في اللقاء الودي الذي أقيم مساء أمس أمام منتخب الجزائر الشقيق في أولى لقاءاته الودية في معسكره الحالي في أسبانيا، أذ أنهى اللقاء بهدفين دون مقابل للجزائر تناوب على تسجيلهما سلمان الفرج (الدقيقة 23)، ويحيى الشهري (الدقيقة 80).
احتاج منتخبنا الوطني إلى 15 دقيقة ليشن أولى هجماته على المرمى الجزائري عن طريق اللاعب سالم الدوسري بعد أن سدد كرة ضعيفة مرت بجوار المرمى، وفي الدقيقة 23 أعلن اللاعب سلمان الفرج عن الهدف الأول لمنتخبنا بعد أن سدد كرة ثابتة تسبب فيها المهاجم محمد السهلاوي، ووضع الفرج الكرة بطريقة جميلة على يمين الحارس الجزائري، واستمر اللعب في منتصف الملعب رغم بعض المحاولات المتواضعة من الهجوم الجزائري، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب يحيى الشهري الهدف الثاني لمنتخبنا بعد تمريرة طويلة من محمد الكويكبي، وضعها أرضية جميلة على يسار الحارس كهدف ثان للأخضر.