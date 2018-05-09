نظمت الملحقية الثقافية السعودية في الأردن حفلة تكريم للطلاب المتفوقين وأطباء الامتياز، والفائزين بجائزة الأمير خالد بن فيصل بن تركي للتفوق الدراسي التي تُمنح سنوياً للطلاب المتميزين دراسياً، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور عادل الطويسي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، ورئيس اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية والمستشارين والدبلوماسيين العرب، والمثقفين والإعلاميين الأردنيين بالإضافة إلى أولياء أمور الطلبة المتفوقين.وكرمت الملحقية 117 طالبا وطالبة من درجة البكالوريوس والدراسات العليا والاحتياجات الخاصة، فيما بلغ عدد المكرمين من أطباء الامتياز 81 طالبا وطالبة وفاز بجائزة الأمير خالد بن فيصل بن تركي للتفوق العلمي الطالبة إيمان محمد إبراهيم المعيقلي عن فئة الدراسات العليا، والطالب حسان أحمد نزال العنزي عن فئة الطب البشري وطب الأسنان، والطالبة فرح محمد عبدالرحيم بكر عن فئة العلوم الطبية والعلمية.