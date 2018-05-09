احتفلت البعثة التعليمية في البحرين، بالسعوديين الذين أنهوا مدة إيفادهم، تقديرا للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، ما يعكس الخلق الرفيع والتميز اللا محدود للموفد السعودي الذي يمثل دينه ووطنه، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ.وقال آل الشيخ إن مثل هذه المناسبات تبرز مكانة المملكة والعلاقة الحميمة التي تربطها بالبحرين الشقيقة، والتي لم تكن وليدة اليوم وإنما منذ سنوات طويلة بالروابط التعليمية والثقافية، ما كان له الأثر البالغ في الدور الريادي للموفدين السعوديين الذين مثلوا دينهم ووطنهم خير تمثيل بكل فخر واعتزاز.من جهته، أشاد المشرف العام على البعثة التعليمية محمد المرشد، بالدور المتميز للموفد السعودي وما يقوم به من إبداع ونقل للتجارب ليحقق الهدف الأساسي للإيفاد ويعكس أثراً جميلاً وصورة رائعة عن بلده ومجتمعه.