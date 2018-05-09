انتُخبت المملكة عضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني اليوم (الأربعاء)، خلال الاجتماع الـ 24 للجمعية العامة الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط، إضافة إلى اختيارها عضوًا في جميع اللجان الفنية التابعة للهيئة العربية، وهي النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والبيئة.وجاء فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي بعد الانتخابات التي أجريت اليوم، وتقدمت لها الدول الأعضاء في مجلس الهيئة، حيث حققت المملكة أعلى عدد من الأصوات بـ 18 صوتًا من أصل 20، كما تم خلال الاجتماع تسليم دولة الكويت رئاسة الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني في دورتها الحالية الـ 24، و تعيين المهندس عبدالنبي منار مرشّح المملكة المغربية مديراً عاماً للهيئة العربية للطيران المدني.من جهته رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس وفد المملكة للاجتماع الرابع والعشرين للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، أسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع الطيران المدني في المملكة الذي جعل المملكة تتبوأ مكانة عالية في منظمات الطيران الإقليمية والدولية.وأكد التميمي أن فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي يؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال الطيران وصناعة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن إعادة انتخاب المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني يأتي لأهميتها ومكانتها في قطاع الطيران المدني، ودورها البارز في صناعة النقل الجوي.وقال التميمي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة: «إن المملكة شاركت في إنشاء وتأسيس الهيئة العربية للطيران المدني إلى جانب شقيقاتها من الدول العربية، ولن تدخر جهداً في التأكيد على العمل العربي المشترك بما يكفل التطوير الآمن و المستمر لقطاع الطيران المدني العربي، كما أسهمت المملكة ولا تزال في تقديم الدعم المالي والبشري للعديد من برامج ومبادرات الهيئة العربية للطيران المدني، للحفاظ على المكتسبات العربية على المستويين الإقليمي والدولي».ونوّه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالدور الذي تقوم به الهيئة العربية للطيران المدني باعتبارها تكتلاً عربيا مهما يهدف إلى تنمية قطاع النقل الجوي والارتقاء بالسلامة الجوية وأمن الطيران وفق معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو).