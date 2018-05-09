خصص أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، ساعة يومياً لاستقبال المواطنين وتلقي شكاواهم وملحوظاتهم حول الخدمات البلدية والوقوف على متطلباتهم، وذلك من الساعة 11:30 وحتى 12:30 صباحاً.وقال الغامدي إن هذه الخطوة تأتي استجابة لحرص وتوجيهات أمير منطقة الجوف على كل مأمن شأنه راحة المواطنين وتسهيل إنهاء إجراءات معاملاتهم بكل يسر وسهولة لدى جميع الجهات الحكومية، وكذلك توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية لتقديم أفضل الخدمات وأميزها للمواطنين والمقيمين، مهيبا بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالمواعيد المحددة وصولا إلى تلبية مطالبهم.