أعلنت الجمارك السعودية، توقيع مشروع ترسية مشروع إنشاء وتحسين المنفذ السعودي-العراقي «جديّدة عرعر»، لتسهيل التنقّل بين المملكة والعراق، بحضور السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري.وقالت الجمارك في بيان اليوم (الأربعاء) إن عقد ترسية مشروع إنشاء وتحسين المنفذ يقوم على إنشاء منفذ حدودي في الجانب العراقي والجانب السعودي وينصّ العقد أيضًا على تنفيذ التحسينات على المنفذ الحالي.ولفتت الجمارك إلى أن مشروع إنشاء وتحسين منفذ جديّدة عرعر يحمل أهمية بالغة لعلاقة البلدين الطيبة.