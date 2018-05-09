أشادت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم بالتطورات التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات خصوصاً في مجالات الثقافة والفنون.ونوهت في تصريح لها، عقب استقبالها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمكتبها بالقاهرة اليوم (الأربعاء)، بالحفاوة والاستقبال والحضور الجماهيري لعروض دار الأوبرا المصرية التي استضافتها المملكة أخيراً.وأعربت عن سعادتها بزيارة وزير الثقافة والإعلام لها اليوم، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق إلى الحديث عن عدد من المشاريع الثقافية والفنية الطموحة بين البلدين.وثمنت الوزيرة إيناس عبدالدايم دعوة المملكة لوزارة الثقافة المصرية لتكون ضيف شرف في مهرجان سوق عكاظ.