برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تجرى مساء غدٍ (الخميس)، بمحافظة جدة مراسم قرعة البطولة الرمضانية الدولية لكرة القدم على كأس رئيس الهيئة.و تعد البطولة الرمضانية الدولية هي الأكبر على مستوى العالم، التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة في إطار البرامج والفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقدمها لجميع فئات المجتمع لإثراء النشاط الرياضي وزيادة ممارسة الرياضة، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.وستجرى مراسم القرعة بحضور ممثلي 16 فريقاً المشاركة في منافسات هذه البطولة، وهي فرق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والشرقية والقصيم وجازان والشمالية، بالإضافة إلى فرق تمثل عدداً من الجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية، وهي فرق مصر والمغرب وتونس والسودان واليمن والشام وتركيا وتحالف الهند باكستان.ومن المنتظر أن تقام منافسات البطولة في ملعب كرة القدم الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وستنطلق مبارياتها في الأول من شهر رمضان المبارك القادم وقد خصص للبطولة الرمضانية الدولية لكرة القدم جوائز مالية كبيرة، فيما أتمت اللجان المنظمة المكلفة من الهيئة العامة للرياضة بتنظيم البطولة كافة الترتيبات الخاصة بها والتي ستقام وفق قوانين وأنظمة بطولات كرة القدم المعتمدة لدى الاتحاد الدولي (فيفا).