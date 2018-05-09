تعقد المديرية العامة للدفاع المدني غداً (الخميس)، مؤتمراً صحفياً بالعاصمة المقدسة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين في العاصمة المقدسة وزّوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، وما تّم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع أّي حالات طارئة لا قدر الله، واستعراض أبرز المستجدات في خطة هذا العام.ووجه مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي، الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر؛ انطلاقا من حرصها على تثقيف المعتمرين والزّوار والقائمين على خدمتهم باشتراطات السلامة أثناء أداء مناسك العمرة والزيارة، وتعزيز الإجراءات الوقائية ضّد المخاطر المحتملة طوال الشهر الكريم.