ترتكز المبادرات المحورية المعتمدة في برنامج تطوير القطاع المالي 2020 على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاصتركز هذه المبادرة المحورية المملوكة من المؤسسة النقد العربي السعودي على فتح الخدمات المالية امام الجهات الفاعلة غير المصرفية لهدف تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية للقطاع المالي-خصخصة انظمة مدفوعات الادارة العامة لنظم المدفوعات سداد-انشاء وحدة مركزية للمدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم المدفوعات-وضعع قوانين وتنظيمات مدفوعات جديدة للخدمات المالية (مثل مدفوعات والمنصات)-اعداد واصدار تراخيص جديدة للجهات الفاعلة الابتكارية غير المصرفية مثل المدفوعات والمنصات-تسريع تطوير البيئة التجريبيبة التنظيمية في مؤسس النقد العربي السعودي-تطوير الصناديق / المسرعات/ الحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير راس المال الجرئ التمويل بالاسهم وتحفيز بيئة ريادة الاعمال-العمل مع الجهات الحكومية المعنية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر الى القطاعالاساس المنطقي:سيكون لفتح الخدمات المالية للجهات الفاعلة غير المصرفية فوائد متعددة من بينها:دعم تطوير منظومة الابتكار في القطاع الماليتشجيع جودة الخدمة للمستهلكين من خلال زيادة المنافسةتعزيز قدرات الاقراض لقطاعات محددةالاثر المتوقع:سيكون لهذه المبادرة المحورية الاثر التالي على الاقتصادزيادة عدد الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية (2-3 تقريباً لعام 2020م)جعل المملكة مركزاً قوياً للتقنية المالية وضمان تحقيق درجة عالية في مؤشر رضا الجهت الفاعلة في مجال التقنية المالية عن منظومة التقنية المالية في السعودية.مؤشر الرضا هو مؤشر قائم على دراسة استقصائية يقيم البيئة التنظيمية والوصول الى التمويل والبرامج الحكومية والسياسات الضريبية وتوافر القوى العاملة الماهرة ويجب اجراء مسح الاول اوائل عام 2019 للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي لفهم سمات المنظومة الرئيسة التي تبحث عنها الشركات النانئية عند اتخاذ القرار بدخول بلد ما وينبغي استخدام هذه السمات في وقت لاحق في الدراسات لاستقصائية على الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية في المملكة بعد دخول الجهات الفاعلة الاولى الى السوق السعودية (بعد العام 2020)