كشفت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020 عن خمسة تحديات تواجه القطاع المالي، تتمثل في تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، إذ أن نسبة الذين يمتلكون حسابات مصرفية في المملكة لا يتجاوزن 74%، فيما تصل نسبة الشمول إلى أكثر من 90% في الأسواق المتقدمة.وجاء «تدني نسبة الادخار» كتحد ثاني يواجه البرنامج، إذ لا تتجاوز نسبة الادخار من الدخل السنوي المتاح 2.4%، فيما يصل المعدل العالمي إلى 10%، ويأتي ضعف الثقافة المالية ضمن التحديات الخمس، فلا يمكن اعتبار الملمين في الشؤون المالية من الراشدين سوى 30% في السعودية، وهي النسبة الأدنى على مستوى منطقة الخليج.كما أن الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة يأتي ضمن التحديات، فالدفع تجاه مجتمع غير نقدي يلزم البرنامج بزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 28% بحلول عام 2020، إضافة إلى تحدي أخير يكمن في محدودية مصادر التمويل.