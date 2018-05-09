احتفل الموسيقار فهد الهريفي نجم فريق النصر ومنتخبنا الوطني سابقا باعتزاله بعد 13 عاما من توقفه عن الكرة.وأقيم الاحتفال (الأربعاء) بلقاء جمع النصر بفريق فالنسيا الإسباني، بحضور نجوم العالم يتقدمهم البرازيلي رونالدينهو والإيطالي دلبيرو والأرجنتيني هرينان كريسبو والبرتغالي ديكو.وشهد الاحتفال لقطة رائعة قبل بدء اللقاء عندما استلم فهد الهريفي كرة المباراة من يد والدته التي حضرت لمشاركة ابنها فرحة اعتزاله، وفي الدقيقة 24 ترجل الفارس الموسيقار فهد الهريفي عن الركض وغادر أرضية الملعب وسط تصفيق حار من النجوم قبل الجمهور. وقدم الهريفي لمساته المعروفة في اللقاء وأبدع مع الكبار رونالدينهو ودلبيرو وكريسبو في تقديم لوحة فنية كروية مميزة أمام نجوم فالنسيا.وبعد نهاية الشوط الأول، تم تكريم الهريفي بدروع وهدايا من بعض الأندية المحلية ومحبيه، وطاف بعدها حول الملعب حاملا طفله سطام لتقديم الشكر للجمهور الوفي الذي حضر رغم الظروف الجوية في مدينة الرياض.