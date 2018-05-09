قالت المرشحة لادارة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) جينا هاسبل، اليوم (الأربعاء) أمام الكونغرس، إن الوكالة لن تعود إلى برنامج الاستجوابات العنيفة الذي استخدم إثر اعتداءات 11 سبتمبر، والذي اعتبر بمثابة وسيلة تعذيب، حتى لو طلب منها الرئيس ذلك.وقالت أمام لجنة في الكونغرس: «يمكنني أن اؤكد لكم التزامي الشخصي ودون تحفظ بأن»سي آي ايه«تحت ادارتي لن تعود إلى مثل هذا البرنامج للاستجواب والاحتجاز».يشار إلى أن المرشحة تورطت في استجوابات تعرض فيها عناصر محسوبون على تنظيم القاعدة للتعذيب في 2002.