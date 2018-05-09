حققت جمعية «سمو» لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة، المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة التميز في العمل الخيري (فئة المنشآت العاملة في القطاع التعليمي والدعوي المتوسطة والصغيرة في دورته الثالثة).ويتبع لها 7 مكاتب إشراف، و٣٠٣ حلقة قرآنية، و5 آلاف طالب، وحلقات نوعية للموظفين وطلاب الجامعات والجاليات والسجون والقطاع الصحي.وكان معهد زيد بن ثابت التابع للجمعية، قد حقق الأسبوع الماضي المركز الأول على مستوى المملكة لجائزة الموسى للتميز.من جانبه، أكد رئيس الجمعية أحمد الجعفري أن تلك الجوائز نتاج الفريق الواحد بالجمعية، ضمن رؤية الجمعية أن تكون أنموذجاً في تعليم القرآن الكريم، لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمستفيدين منها.