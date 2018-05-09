أكد مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم أن الجامعة ستعتمد العام القادم 12 برنامجا أكاديميا.وأكد في حفلة ختام أنشطة وممارسات الجودة والتطوير للعام الجامعي (1438/1439)، اليوم (الأربعاء) بالمدينة الجامعية أن قصة الجودة في الجامعة عمرها نصف عمر الجامعة، ومرت بمرحلة تأسيس ثم مرحلة بناء وأساس للعمل بجودة، لافتاً كانت رسالتي عند بداية تأسيس عمادة الجودة بألا نتعجل نتائجها لأن عملية الجودة بطيئة وتحتاج لاستزراع ثقافة الجودة وممارستها ومن ثم تأتي النتائج، مبينا "نسعى من خلال ممارسات جودة العمل بالجامعة بأن لا يرتبط العمل الأكاديمي بأشخاص، بل يجب أن يرتبط بمنظومة عمل تمارس أدوارها كما هو مطلوب منها، وتحقق النجاحات المخطط لها بارتباطها بمنظومة العمل داخل الجامعة، مضيفا أن الجودة ليست خيارا، بل هي نهج وخريطة طريق.