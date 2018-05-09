اختتم فريق من وزارة الصحة زيارة رسمية لمدينة القنفذة في اليومين الماضيين، اطلع على ملف معايير اعتماد القنفذة كمدينة صحية عالمية، ضمن زيارة فريق برنامج المدن الصحية بالوزارة للاطلاع على إمكانات المدينة، تمهيدا لزيارة منظمة الصحة العالمية.والتقى الفريق محافظ القنفذة المكلف محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، وزار أبرز معالم القنفذة، وضم الفريق الدكتور محمد خاشقجي، وسارة الخريف، والدكتور إسلام، وماجد القحطاني، وفهد العنزي منسق مدينة عرعر وأبدى الفريق بالإمكانات الكبيرة في القنفذة في كافة المجالات، وسجل الفريق الزائر بعض الملاحظات على المدينة وأكد على ضرورة اكتمالها.