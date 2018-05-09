أطلقت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم (الأربعاء)، خدمة سداد المستحقات المالية للخدمات التي تقدمها عبر الشبكة السعودية للمدفوعات كأول جهة حكومية تفعل خاصية الدفع عبر شبكة الإنترنت لحاملي بطاقات «مدى» البنكية.

وتمكن الوزارة حاملي بطاقات «مدى» من دفع رسوم تأسيس الشركات عبر الخدمة مباشرة، وذلك في إطار تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وإتاحة سداد الخدمات عبر كافة القنوات المصرفية، ودعم أنشطة التجارة الإلكترونية.

ويعد سداد خدمات وزارة التجارة والاستثمار عبر الشبكة السعودية للمدفوعات خياراً إضافياً للمستفيدين بجانب القنوات الرسمية المعتمدة لسداد خدمات الوزارة الإلكترونية ومن ضمنها نظام سداد وفيزا وماستر كارد.

وتهدف الوزارة من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية، ودعم تحول المملكة إلى الحكومة الإلكترونية وفقاً لأهداف رؤية 2030.

ويمكن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لحاملي بطاقات «مدى» البنكية بالدخول على البوابة الإلكترونية cr.com.sa وتنفيذ كافة العمليات بشكل سريع ومباشر، كما يمكن الاستفادة منها أيضاً عبر بوابة مراس الإلكترونية - إحدى مبادرات لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير».

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أصدرت مارس الماضي قراراً يسمح للبنوك العاملة في المملكة بإتاحة خاصية خدمة الدفع والشراء عبر الإنترنت لجميع حاملي بطاقات «مدى» البنكية لدعم وتعزيز بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة، واكملت خلال إبريل الماضي كافة الاختبارات التقنية والفنية الخاصة بالخدمة.