تشهد الرياض مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2018، (الإثنين) القادم، وأكد رئيس الجمعية الدكتور زهير رهبيني أن المؤتمر يواكب جهود المملكة لدعم الجهود الصحية للجمعية بما يواكب رفع مستوى وعي المواطن لمواجهة الأمراض الوراثية، موضحا أن 21 متحدثاً من الخبرات الوطنية يشاركون في مثل هذا الحدث الطبي الكبير الذي تعول عليه الجمعية كثيراً في رفع مستوى خدمات الطب الوراثي في السعودية.وأضاف أن المؤتمر يستهدف الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين، مشيرا إلى أنه تم اعتماد ساعاته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (13) ساعة تعليمية تقدم من المختصين بحقل الطب الوراثي من المستشفيات المتخصصة بمدن المملكة.وفي ذات السياق، أوضح استشاري أبحاث الجينات الطبية رئيس اللجنة المنظمة الدكتور صالح الغامدي أن المؤتمر يعزز من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في علم الطب الوراثي ومن الخبرات الطبية في هذا المجال والذين يوجهون اهتمامهم إلى العديد من المواضيع التي تشمل المورثات والجينوم البشري وعلاقة المورثات بغيرها من العوامل البيئية الأخرى، تقنية المعلومات في مجال الطب الوراثي، ومستقبل هذا العلم في تشخيص الأمراض والعلاج.وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الأمراض الوراثية في المملكة، وتشجيع التعاون بين المتخصصين في هذا الطب، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وإعطاء فكرة عن التحديات الموجودة في المملكة والعالم وطريقة علاجها، وتشجيع الأبحاث الطبية في العلاج والتشخيص الطبي.يذكر أن المؤتمر يشهد ست جلسات على مدار يومين، إذ يشهد يومه الأول ثلاث جلسات؛ الأولى: الأمراض الوراثية في السعودية، الثانية: الإجراءات التشخيصية الحديثة في الأمراض الوراثية، الثالثة: تقنية المعلومات في مجال الطب الجزيئي. وتستعرض ثلاث جلسات في اليوم الثاني أمراض التمثيل الغذائي، والإرشاد الوراثي في المملكة، والطب الوراثي وأمراض السرطان.ويمكن للراغبين في المشاركة وحضور الجلسات، التسجيل على الرابط http://www.ssmg.org.sa