دفع وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم (الأربعاء)، في الرياض، بـ395 خريجا من الدورة الـ29 للضباط الجامعيين، والدفعة الـ34 من طلاب كلية الملك خالد العسكرية.ولفت قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الدكتور سعيد المرشان إلى أن دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ29 بلغ عدد طلابها 69 طالباً، فيما بلغ عدد طلاب الدفعة الـ 34، 326 طالباً، بينهم عدد من الطلاب من الكويت والبحرين الشقيقتين، مؤكدا أن المملكة تعيش حراكاً شاملاً، للارتقاء بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة ذات التأثر والثقل في المحيطين الإقليمي والدولي.ونوه بإنجازات الكلية، مثل حصولها على شهادة الأيزو في نظام وإدارة أمن المعلومات، وشهادة الأيزو في سلامة الغذاء، وأولى الكليات العسكرية حصولاً على هذه الشهادات، وعدها خطوة تمهيدية ستعقبها خطوات لتطبيق مواصفات الجودة على جميع أقسامها، مفيداً أن القيادة الرشيدة تسعى إلى غدٍ واعد، وتحقيق خططها وأهدافها الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.وألقى الطالب الخريج أحمد عبدالله العتيبي كلمة نيابة عن الخريجين، مقدمين شكرهم لوزير الحرس، مؤكدين أن ماتلقوه من تدريب في هذا الصرح الشامخ غرس في نفوسهم مفاهيم القيم العسكرية وتقاليدها.