أعلنت منصة «تويتر» نتائج أبحاثها حول اهتمامات المغردين السعوديين خلال شهر رمضان الماضي. وأظهرت الدراسة سلوك مستخدمي «تويتر» خلال شهر واتجاهاتهم المتوقعة خلال شهر رمضان القادم.وقال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنجامين أمبين لـ«عكاظ» إن «أبحاثنا ودراساتنا أظهرت زيادة هائلة في تفاعل المستخدمين، ففي رمضان 2017 ارتفع استخدام تويتر في محادثات حول شهر رمضان إلى 118 مليون محادثة عالميا، منها 54 مليون محادثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، كما سجلت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 88% في حجم التغريدات مقارنة بعام 2016».وكشف أمبين أن المملكة خلال عام 2017 شهدت زيادة بنسبة 17% في استهلاك الفيديو، وزيادة بنسبة 18% من التغريدات، وزيادة بنسبة 10% في النشاط العام، وزيادة بنسبة 9% في إعادة التغريدات.وأوضح أمبين أن 92% من المستخدمين يتطلعون لمناقشة المحتوى المتعلق بالبرامج التلفزيونية التي تعرض خلال الشهر الفضيل. وتعد الكوميديا هي المحتوى الرمضاني الأكثر تفاعلاً على «تويتر»، تليها المسلسلات التلفزيونية والرياضية.وأظهرت الأبحاث أن الناس ينتظرون شهر رمضان المبارك للمشاركة في أنشطة التسوق المختلفة، وسجلت صناعة ملابس الأزياء أعلى التصنيفات بنسبة 57%، تليها الأجهزة المحمولة بنسبة 38%، فيما أعرب 84% من المستخدمين عن اهتمامهم بتجربة العلامات التجارية والمنتجات الجديدة.