أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح التزام المملكة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين، جاء ذلك إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.وقال الفالح في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم (الأربعاء): «سنعمل مع كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها، ومع كبار المستهلكين، للحد من آثار أي نقص في الإمدادات، كما أننا على اتصال وثيق مع رئاسة منظمة أوبك وروسيا والولايات المتحدة، وسنتواصل مع المنتجين من داخل أوبك وخارجها، بالإضافة للمستهلكين الرئيسيين الآخرين خلال الأيام القليلة القادمة لضمان استقرار أسواق النفط»