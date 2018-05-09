قرر مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين توسيع دائرة العضوية انطلاقاً من شمول المادة (20) «مهنة الصحفي» في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية، لتشمل كل من يمارس المهنة في القطاعات والوسائل الإعلامية المختلفة كلٌ حسب نوع ممارسته، إن كان متفرغاً أو متعاوناً أو منتسباً، وذلك خلال اجتماعه أمس في مقر الهيئة بالرياض برئاسة خالد المالك، على أن توضح المسميات المختلفة في قائمة لدى الجهة المختصة بشؤون العضوية في الهيئة.وقرر تكليف نائب رئيس المجلس فهد آل عقران، وعضو مجلس الإدارة محمد الحارثي باستكمال التباحث مع الزملاء أعضاء النادي الإعلامي التطوعي بجدة لوضع الأطر المستقبلية للعمل بين الطرفين من خلال إيجاد فرع للهيئة هناك تنطلق الأعمال من خلاله.وقبل مناقشة جدول الأعمال قدم رئيس المجلس إيجازاً عما تحقق من أعمال للهيئة في الفترة الماضية، وأبرزها النجاح الذي حققته الهيئة من استضافتها الدورة السادسة لمنتدى تحالف عاصفة الفكر الذي شارك فيه عدد من القيادات السياسية والفكرية والإعلامية العربية التي تشارك دولها في تحالف عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن، وتخلل حفل افتتاح المنتدى الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تكريم الزميل الأستاذ تركي بن عبدالله السديري - رحمه الله.