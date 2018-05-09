ضمن خطوات وزارة الثقافة والإعلام المتسارعة لتسهيل الحصول على الخدمات إلكترونياً، أتاح مركز الخدمات الإلكترونية بالوزارة، الحصول على خدمة الرخص الإعلامية إلكترونياً بشكل كامل دون الحاجة للحضور لمباشرة الإجراءات عبر الإدارة المختصة، ابتداءً من تقديم طلب الرخصة وحتى الحصول على وثيقة الرخصة .ويُمكن مركز الخدمات الإلكترونية بالوزارة، عبر العمليات التطويرية الجديدة في نظام الرخص الإلكترونية، للعملاء الحصول على خدمات الرخص الإعلامية لأنشطة الخدمات الصحفية - الدراسات والاستشارات الإعلامية - دار النشر - العلاقات العامة - الدعاية والإعلان - توزيع المواد المكتوبة - رخصة المكتبة - الخط والرسم - التصوير الفوتوغرافي - خدمات تظهير الأفلام - إنتاج واستيراد وتوزيع برامج الحاسب الآلي - بيع برنامج الحاسب الآلي - خدمات النسخ والتصوير - مطبعة المواد المكتوبة - خدمات ما قبل الطباعة، دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية بالجهات الحكومية.وأكد المستشار المشرف العام على الإعلام الداخلي بالوزارة سعود بن نصار الحازمي أن تطوير نظام التراخيص الإعلامية جاء سعيا من الوزارة إلى مواكبة التطورات الحديثة والاعتماد على التقنيات الحديثة لخدمة المراجعين، وتسهيل وتطوير آليات العمل وذلك تحقيقاً لإحدى مبادرات رؤية المملكة 2030.وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أطلقت في فبراير الماضي، مركز الخدمات الإلكترونية بمقر وكالة الشؤون الثقافية في مبنى الوزارة، ويهدف المركز لخدمة العملاء وتسهيل إجراء المعاملات إلكترونياً عبر مركز موحد، يقدم كافة الخدمات لتسريع العمل في إجراء المعاملات بالوزارة، ويتم من خلال المركز، تقديم جميع الخدمات الإلكترونية للهيئات والوكالات التابعة للوزارة إلكترونياً من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تساعد في تسهيل حصول المواطنين وعملاء الوزارة على الخدمات في أسرع وقت، كما يتيح المركز لعملاء الوزارة متابعة كافة مراحل معاملاتهم إلكترونياً من خلال مراكز «مِراس»، التي تعمل على مدار 14 ساعة يومياً.وتشمل الخدمات التي سيتم تقديمها عبر مركز الخدمات الإلكترونية، خدمات وكالات وإدارات الوزارة المختلفة، حيث يتيح لإدارة المطبوعات العربية في الوزارة تقديم خدمة فسح الكتب والمطبوعات إلكترونياً، كما يقدم خدمة البلاغات الإعلامية إلكترونياً للمواطنين، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.