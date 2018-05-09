يطل نجم «ستاند آب كوميدي» العالمي مارلون واينز على جمهوره في السعودية بعنوان «كوميديا 1.0»، بعد غد (الجمعة) بجامعة الأمير نورة، ضمن «روزنامة» الهيئة العامة للترفيه (2018)، يتناول مواضيع عن أنماط الحياة من منظوره الشخصي، ويشاركه في العرض مشاهير الـ «ستاند آب كوميدي» في المملكة.وفي جدة تنظم الهيئة فعالية بعنوان «سوق رمضان (8 ـ 10 مايو الجاري)، وأخرى في ملعب الكعكي بعنوان «أكشن مانيا بارك» التي انطلقت في 21 مارس الماضي وتستمر حتى 23 يونيو القادم، وفي المدينة تختتم (السبت) القادم فعالية «برحة ميركاتو»، وفي تبوك يقام عرض «السلكني»، وآخر عرض ابتكاري ترفيهي، وثالث الفقاعات ضمن فعالية «عالم الفقاعات» الذي يختتم السبت.ويمكن الاطلاع على «روزنامة» الفعاليات عبر الموقع (www.roznamah.sa) أو على «تويتر» (@Roznamah_sa)، أو تحميل تطبيق فعاليات الهيئة للأجهزة الذكية على الرابط (https://land.ly/mnipN9).