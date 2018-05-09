لم يدر بخلد رجل أمن في العقد الخامس من العمر، أن تصويره لموكب أمير منطقة حائل ورؤية الأمير عبدالعزيز بن سعد له وهو رافع كاميرا الجوال سببا رئيساً في طلب الأمير من قائد سيارته التوقف ودعوة حارس الأمن والتصوير معا.ويعود الموقف قبيل تدشين مركز للعلاج الطبيعي عندما شاهد أمير حائل رجل الأمن بمستشفى الملك خالد وهو يلتقط صورة له عبر جواله من مسافة بعيدة، إذ طلب الأمير من قائد السيارة التوقف واستدعاء الأمن، ثم ترجل من سيارته واستقبله والسلام عليه بحرارة، وقال له: «الآن التقط صورة لنا»، وأكد له أن العمل تكاملي بين الجميع سواء، وهذا واجب الجميع تجاه الوطن والمواطن.وشكر رجل الأمن أمير حائل على موقفه، وهذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة ليختتم القول بتلقائية: «يعلم الله يا سمو الأمير أننا نحبك».