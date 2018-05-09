عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة العمليات، اليوم (الأربعاء)، ورشة عمل بعنوان «عمليات الحرم التطور والطموح»، بحضور عدد من منسوبي الرئاسة والجهات المعنية العاملة بالمسجد الحرام، ألقاها مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والاتصال الدكتور سالم بن علي عريجه.وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هذه الورشة تعد حلقة وصل بين الجهات العاملة في الحرم المكي، وذلك لتطوير العمليات المشتركة وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات مع التطلع للخروج بتوصيات عائدة بالنفع الكبير في تيسير أداء الزوار والمعتمرين مناسكهم بكل يسر وسهولة.وبين أن المسجد الحرام شهد في الآونة الأخيرة العديد من النقلات النوعية في تقديم الخدمات وعملية تطويرها وذلك يعود للدعم غير المحدود من قبل ولاة أمرنا عبر تطوير الاتصالات وتطوير الكوادر البشرية التي تساعد في تسهيل عملية تقديم الخدمات المتطورة.ووجه الدكتور السديس للجهات الأمنية عظيم الشكر والعرفان لما يقومون به من خدمات أمنية يشهد لها وكذلك الشراكة مع الرئاسة في عمليات إدارة الحشود والتنظيم في المسجد الحرام وساحاته.وبين أن العمليات في وقتنا الحاضر تحتاج لتطوير مستمر، إضافة لوجود غرفة عمليات مشتركة لتضافر الجهود وتنظيمها على أتم وجه لتحقيق رؤى المملكة في التحول المؤسسي (2020) لاستقبال 30 مليون معتمر وحاج في السنة.وفي ختام الورشة، كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من منسوبي الرئاسة والجهات المشاركة في هذه الورشة.