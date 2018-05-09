اختتم صندوق التنمية العقارية بمشاركة وزارة الإسكان، الحملة التفاعلية التي أطلقها في المراكز التجارية الرئيسية بـ 14 مدينة بمختلف بمناطق المملكة، التي بدأت منذ الـ 13 من أبريل الماضي واستمرت حتى الخامس من شهر مايو الجاري، وسط إقبال كبير تجاوز حاجز 12.000 مستفيدا.وأوضح المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الحملة أقيمت بتواجد ممثلي وزارة الإسكان، والصندوق العقاري، وبمشاركة واسعة من البنوك والجهات التمويلية المشاركة في برنامج «القرض العقاري»، مفيدا أن الهدف من الحملة التفاعلية المساهمة الفعلية في تحقيق مستهدف البرنامج الوطني 2020 المتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم لـ 60% تمهيداً لتصعيدها إلى 70% بحلول 2030.وأبان أن الحملة التفاعلية لوزارة الإسكان والصندوق العقاري، استهدفت 14 مدينة على مرحلتين، ضمت المرحلة الأولى «الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وحائل»، فيما أطلقت المرحلة الثانية في «القصيم، وأبها، وتبوك، وعرعر، وسكاكا والطائف، والأحساء».وأشار العصيمي، إلى أن الحملة حققت عدداً من أهدافها المرصودة، من أهمها: تثقيف المستفيدين والرد على استفساراتهم بشأن القرض العقاري، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات التمويلية المتوفرة وآليات التقديم، وخدمة تحديث البيانات، ومساعدة المستفيدين في إيجاد المنتج السكني المناسب لحاجاتهم وإمكاناتهم، وتقديم جميع الاستشارات المالية والعقارية المتعلقة بالقرض العقاري.ولفت إلى أنه تتم حالياً متابعة دقيقة من فريق استشاريين متخصصين عبر مركز العناية بالمستفيدين، للتحقق من سير جميع طلبات التمويل التي تقدم بها المستفيدون عبر المعارض لدى جهات التمويل العقاري والبنوك المصرفية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية الصندوق بتذليل العقبات كافة للمواطن حتى يحصل على قرضه العقاري بكل يسر وسهولة، مؤكداً وجود نسبة رضى عن فعاليات الحملة التفاعلية 90%، وذلك بناء على نتائج الاستبيانات التي شارك بها المستفيدون.