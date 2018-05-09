أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أن الرؤية التي وضعتها القيادة الحكيمة لهذه البلاد تهدف لرفعة الإنسان وتحسين بيئة العمل في جميع الإدارات، وليست لتعقيد العمل ومراكمته وجعل الموظف أسيراً للمعاملات الورقية.وقال خلال استقباله ونائبه الأمير أحمد بن فهد اليوم (الأربعاء)، المشاركين في ورشة العمل التعريفية لرؤية المملكة 2030 من المختصين في وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون المناطق ووزارة الاقتصاد والتخطيط: «نحن لا نخشى من المشكلات التي تواجهنا في تغيير بيئة العمل بل بالعكس يجب أن نتعامل معها بكل أريحية فنحن مكلفون بخدمة الوطن والمواطن».وأضاف الأمير سعود بن نايف: «نحن في إمارات المناطق ملزمون بخدمة المستفيد بأي شكل من الأشكال، ونتمنى أن نصل إلى نقطة قلة الشكوى إلا في الحالات التي تستوجب الشكوى عند اختلاف جهتين تنفيذيتين من الوصول إلى حل يخدم المستفيد بالشكل الذي يحقق الغاية ويحل الإشكالية إن وجدت، فالأنظمة واضحة سواء من مسؤول صغير أو كبير».وخاطب المشاركين في الورشة قائلاً: «أنتم كمجموعة عمل لها أهداف ورؤية معينة وخطة عمل واضحة المعالم فالرؤى كلها تنصب نحو تحسين مستوى العمل في جميع المناطق لخدمة المستفيد وهو المواطن وبنهاية المطاف علينا جميعا أن نعمل في تحقيق هذه الرؤية بجد واجتهاد وبوضوح وفي نفس الوقت علينا أن لا نخاف من التغيير الممنهج والتغيير المركز على تطوير بيئة العمل بالشكل الذي يتلاءم مع حاجات المواطن».