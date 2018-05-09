دشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مبادرة الامتياز التجاري، لبناء صناعة امتياز تجاري مزدهرة ومستدامة في السعودية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.وأوضحت «منشآت» أن المبادرة ستسهم بجعل الامتياز التجاري محركا رئيسيا لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورافدا اقتصاديا للمملكة، إضافة إلى توفير وخلق العديد من الفرص الوظيفية.وبينت أن المبادرة تهدف إلى بناء صناعة امتياز تجاري مزدهرة ومستدامة في المملكة، تحقق أهداف البرنامج وتلبي غاياته تماشيا مع رؤية 2030، إضافة إلى زيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما سيسهل على المستفيدين والحصول على الامتيازات التجارية المختلفة.وأشارت «منشآت» إلى أن مبادرة الامتياز التجاري تستهدف فئات الشباب والخريجين من الجنسين، ورواد الأعمال، وأصحاب العلامات، ووسطاء الامتياز التجاري، والمستثمرين الذين لديهم الإمكانات والمؤهلات الفنية والعلمية؛ لإدارة وتحقيق النجاح لمشروع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، إضافة إلى أصحاب المنشآت القائمة، الذين يرغبون بتطبيق نظام الامتياز التجاري «الفرنشايز» لتوسيع أنشطتهم وتطويرها.وتتضمن المبادرة، منصة الامتياز التجاري التي تحتوي على فرص امتياز، مواد توعوية، محتوى مرئي توعوي، تقويم لفعاليات الامتياز التجاري، ونماذج لاتفاقيات الامتياز التجاري.