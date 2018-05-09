اختُتمت اليوم (الأربعاء) أعمال اللقاء الثالث لِعمداء كليات الشريعة في جامعات المملكة، الذي استضافته كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين وأستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري، أن هذه الاستضافة تمثل أحد الأدوار المناطة بالجامعة تجاه الوطن، حيث تتطلب المرحلة تفاعلاً واسعاً من كافة القطاعات والجهات مع حركة التغيير والبناء، مؤكداً على أن كليات الشريعة والقانون في الجامعات السعودية تعد من أهم الكليات الساعية لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة ونهج الدولة منذ تأسيسها على الشرع القويم فهي أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وبنت كل توجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية على هذا الأساس والمنهج المبارك، مضيفاً أن كليات الشريعة تعمل على تأهيل الكفاءات التي تحفظ وتطبق منهج الدين القويم وتحقق أهداف وتطلعات القيادة.

بعد ذلك افتتح الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز اللقاء بشكر الجامعة إدارة ومنسوبين على ما قدموه من دعم وتسهيلات لإقامة وإنجاح هذا اللقاء، مؤكداً على أن هذه البلاد قامت وستظل على الشريعة الإسلامية الواضحة، ويبقى أن يُخدم هذا النهج من خلال المتخصصين الأكفاء الذين يبذلون كل ما بوسعهم من علم ووسائل لخدمة الدين والوطن وتحقيق توجهات وتطلعات القيادة، متطلعا إلى نجاح أعمال اللقاء وتحقق أهدافه والخروج بما يثري عمل كليات الشريعة ويطوره ويجوده ليكون بأفضل المستويات المرجوة.