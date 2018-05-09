استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء االدكتور وليد الصمعاني والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة الجوف بوزير العدل، كما بحث مع الدكتور الصمعاني خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات التي تهم مرافق وزارة العدل.

وأشاد الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال بما يحظى به القضاء من دعم ورعاية واستقلالية تامة منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

من جهته، أعرب وزير العدل عن شكره لأمير منطقة الجوف على حسن الاستقبال والدعم الذي تلقاه أفرع الوزارة بالمنطقة.