نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، على أهمية تحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة ليؤدي المعتمرون خلال شهر رمضان المبارك، عبادتهم بكل اطمئنان ويسر وسهولة، مشدداً على أهمية روح التعاون بين الجهات العاملة في المسجد الحرام وتفعيل أدوار المسجد الحرام العلمية والإرشادية والخدمية وفي جميع الجوانب بما يحقق الطمأنينة لزائري المسجد الحرام، وتسخير جميع السبل لقاصدي بيت الله الحرام، وإبراز جهود الدولة فيما تقدمه من خدمات رائدة وجهود عظيمة في الحرمين الشريفين.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي الـ14 للجهات العاملة في شهر رمضان بالمسجد الحرام.ورفع الشيخ السديس، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه على الدعم اللا محدود، كما قدم شكره للجهات المشاركة على ما يبذلونه من جهود، حاثاً الجميع على بذل الجهد في استمرار هذا المجلس لتنطلق من خلاله المقترحات والتوصيات لتكون خير عون لجميع العاملين في المسجد الحرام وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وما فيها من استعداد لاستقبال الأعداد الكبيرة من قاصدي الحرمين الشريفين.