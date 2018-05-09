طلبت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء) من تركيا رفع حالة الطوارئ "على الفور" لضمان مصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في 24 يونيو.وقال المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان:"من الصعوبة بمكان أن نتخيل كيف يمكن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في بيئة تتعرض فيها الآراء المعارضة للحزب الحاكم لعقوبات قاسية".وقد فرضت حالة الطوارئ في يوليو 2016 بعد أيام على محاولة انقلاب قام بها عسكريون منشقون، ويتم تجديدها باستمرار منذ ذلك الحين.