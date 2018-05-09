دشنت حرم أمير منطقة حائل الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم برنامج المبادرة التثقيفية لقيادة السيارة وقواعد السلامة المرورية تحت شعار «القيادة الآمنة والسلامة المرورية»، والتي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وتجولت الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم بأركان نوادي الحين واطلعت على الأنشطة التي تقام بأندية مدارس الحي والفعاليات والدورات وشاهدت أنموذج حي لقائدة نادي البنفسج وهي تقود السيارة بنفسها.

وقالت المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي: «إن أندية الحي أندية مجتمعية متخصصة في استثمار أوقات فراغ المجتمع مهتمة بتعزيز الولاء للوطن وساعيةً لتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية الآمنة وقائدة للتغيير نحو مجتمع المعرفة وتعميق مفهوم العمل التطوعية».