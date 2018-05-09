دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) مشروع تطوير وتحسين مركز الشيخ عبدالكريم المعجل للتأهيل الطبي، واستمع خلال جولته على المركز لشرح الدكتور الشمري عن التطوير والتحسين الذي طرأ على المركز.

ثم دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد مبادرة أولوية لإدارة تحسين تجربة المريض والتي هي عبارة عن بطاقة تمنحها وزارة الصحة لفئات محددة من مراجعي المنشآت الصحية (الحالات التي تقرها اللجنة الطبية وكبار السن فوق عمر 70 سنة والفئات ذات الاحتياج المرحلي والفئات المشمولة بخدمات الطب المنزلي وذوي الاحتياجات الخاصة الغير قادرين على خدمة أنفسهم) وذلك لتيسير حصول المستفيدين منها على الخدمات الصحية بدون مشقة

وأوضح مدير عام صحة حائل الدكتور حمود الشمري أن المركز يعد من أكبر مراكز التأهيل الطبي بوزارة الصحة، إذ يضم المركز بعد التطوير 36 غرفة علاجية للرجال و20 غرفة علاجية للنساء مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تستطيع تقديم الخدمة لـ 112 مريض خلال ساعة، مبيناً أن المركز يحتوي على صالة تمارين للرجال تتسع لـ 15 مريضا وصالة أخرى للنساء تتسع لـ 10 مريضات، كما أن المركز يشمل على غرف كشف وعلاج وورش للأطراف الصناعية والعلاج الوظيفي والطب الطبيعي، مشيراً إلى أن التطوير أحدث نسبة زيادة تصل إلى 280%

بعد ذلك دشن أمير حائل مبادرة «حنا نجيك» ضمن مبادرات مركز الشيخ عبدالكريم المعجل للتأهيل الطبي بإشراف إدارة الخدمات العلاجية بصحة حائل وبتطوير معلوماتي وتقني من إدارة الصحة الإلكترونية، ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً حول المبادرة وأهدافها، حيث تهدف إلى تسهيل خدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار البطاقات الخاصة بهم لتخفيض أجور الاركاب والتسهيلات المرورية وذلك عبر موقع إلكتروني يتم من خلاله استقبال الطلبات لإصدار البطاقات والتي تأخذ وقت عمل لمدة 24 ساعة فقط ثم ترسل للمستفيد عبر عنوانه الوطني لدى البريد السعودي دون الحاجة إلى مراجعة المركز، كما يمكن المستفيد من تجديد البطاقات في حال انتهاء مدة صلاحيتها، وهذا ما يساعد على اختصار الوقت وتوفير الجهد والعناء على ذوي الاحتياجات الخاصة تقديراً لظروفهم وخصوصيتهم.

بعد ذلك شاهد أمير حائل والحضور عرضاً مرئياً عن التحسينات والمشاريع التطويرية القائمة في مستشفى الملك خالد والتي ستفتتح قريباً لتحسين تجربة المريض وتطوير الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.