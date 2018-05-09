اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 19 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية بينهم امرأة وولدها.وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم (الأربعاء)، ان قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين من بلدة العيسوية في القدس، فيما جرى اعتقال امرأة فلسطينية وولدها، إضافة إلى فلسطيني آخر من محافظة قلقيلية، بينما تم اعتقال مواطنين فلسطينيين من محافظة سلفيت، علاوة على ثلاثة فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية في نابلس.كما جرى اعتقال فلسطينياً من محافظة بيت لحم بالإضافة إلى أسيرين محررين من محافظة رام الله والبيرة.