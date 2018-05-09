لم يكن اليوم (الأربعاء) 9 مايو يوم عمل عادي بالنسبة للعاملين في خدمة الطوارئ بمنطقة جرابوشافو في بولندا، والذين تم استدعاؤهم ليس لإخماد حريق إنما لإزالة كمية ضخمة من الشوكولاتة السائلة من على طريق سريع.فقد انقلبت شاحنة صهريج تحمل 12 طنا من شوكولاتة الحليب السائلة على جانبها في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، عقب اصطدامها بحاجز على الطريق، الأمر الذي أدى إلى تسرب الشوكولاتة على الطريق السريع إيه 2 بين فوجشنيا وسوبثا في بولندا. وسبب الحادث حالة «فوضى لزجة» على الطريق الذي توقف تماما من الاتجاهين. وقالت الشرطة في وقت سابق اليوم إن تنظيف الطريق سيحتاج إلى عدة ساعات قبل إعادة فتحه أمام حركة السيارات مرة أخرى. ويقول مُصنّع الشوكولاتة إن إزالتها من على الطريق أصعب من إزالة النفط لأنها تزال تدريجيا باستخدام ماء ساخن مضغوط. وفي بعض المناطق كانت الشوكولاتة كثيفة جدا لدرجة استلزمت جلب معدات ثقيلة لجرفها.وأُصيب سائق الشاحنة المنكوبة بكسر في ذراعه ونُقل إلى المستشفى. وبينما لم يُصب أحد آخر بجراح فقد تسببت لزوجة الشوكولاتة في فقد صحفي محلي لإحدى فردتي حذائه التي غاصت في الشوكولاتة.