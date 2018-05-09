طلبت النيابة التركية الأربعاء انزال عقوبة السجن 252 عاما بحق كل متهم من الجنرالات العسكريين السابقين المشتبه بقيادتهم انقلاباً فاشل في يوليو 2016.وهذه المحاكمة الجارية في أنقرة هي الأكبر في سلسلة محاكمات تعقد في أرجاء البلاد بحق عشرات آلاف المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.وتتهم السلطات التركية العديد من المتهمين في هذه القضية بقيادة "مجلس السلام في الوطن"، وهو الاسم الذي يعتقد أن مدبري الانقلاب اطلقوه على أنفسهم ليلة الانقلاب.يمثل في القضية أكثر من 220 متهما من بينهم القائد السابق للقوات الجوية اكين اوزتورك، ومحمد ديسلي شقيق القيادي البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلي والكولونيل علي يازجي المستشار العسكري السابق للرئيس التركي..وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن النيابة طلبت بعقوبة السجن المشدد 252 عاما لتلك الشخصيات وأعضاء آخرين في "مجلس السلام في الوطن". والسجن المشدد مدى الحياة عقوبة مستحدثة في تركيا بعد إلغاء عقوبة الإعدام.ووصفت وكالة أنباء دوغان طلبات النيابة بأنها "قياسية" في تاريخ القضاء التركي.ومن الشائع في تركيا معاقبة المجرمين بأكثر من حكم بالسجن مدى الحياة.