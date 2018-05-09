أطلق أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الأربعاء)، الهوية الجديدة للنادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، وشعاره الجديد، للبدء بمرحلة حديثة، تقوم على تعزيز دور المؤسسات الثقافية والأدبية، وفق رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهدافها نحو بناء مجتمع حيوي في بيئة إيجابية.واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أنشطة النادي في مجال المطبوعات، حيث تسلم من رئيس مجلس إدارة النادي، سعيد بن علي آل مرضمة، المطبوعات التي أصدرها النادي منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت 18 كتاباً.