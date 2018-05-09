دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في قاعة المناسبات بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مشاريع تنموية في منطقة نجران، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يرافقه وكيل الوزارة لخدمات المياه المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والرئيس التشغيلي لقطاع التوزيع الجنوبي بقطاع توزيع المياه المهندس يزيد بن يحيى آل عايض، ومدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران محمد آل دويس.واشتملت المشاريع على: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة شرورة بتكلفة تزيد على 48 مليون ريال، وبطاقة استيعابية تبلغ 15 ألف متر مكعب يومياً، ومشروع أنظمة التحكم والمراقبة «سكادا» المركزية لمشاريع المياه بمنطقة نجران بتكلفة تزيد على 15 مليون ريال، كما تفضل بوضع حجر أساس خمسة مشاريع جديدة ضمن مبادرات التحول الوطني بتكلفة تجاوزت 187 مليون ريال.كما اطلع أمير منطقة نجران على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً من قبل قطاع توزيع المياه في المنطقة، إذ بلغ عددها نحو 21 مشروعاً مائياً وبيئياً بتكلفة تزيد على 840 مليون ريال.من جانبه، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن مشاريع قطاع المياه في منطقة نجران تأتي لتؤكد مضي وزارة البيئة والمياه والزراعة قدماً لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في الارتقاء بجودة الخدمات واستدامتها، مبينا أنه أطلع أمير منطقة نجران خلال استقباله على سير مشاريع القطاع الجاري تنفيذها بالمنطقة، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن الاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير خدمات قطاع المياه، مؤكداً حرص القطاع بالمملكة على تطوير منظومته، مشيراً إلى أنه يعمل على تسريع العمل في مشاريع الخدمات الرئيسية الجاري تنفيذها، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومواكبة برنامج التحول الوطني 2020.من جهته، أبان مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران محمد آل دويس، أنه يجري حالياً تنفيذ 21 مشروعاً في مجالات المياه والصرف الصحي بتكلفة تتجاوز 840 مليون ريال، إضافة إلى ترسية خمسة مشاريع جديدة ضمن مبادرات التحول الوطني بتكلفة تجاوزت 187 مليون ريال، وضع حجر أساسها اليوم، مفيدا بأن ذلك يأتي امتداداً لمشاريع قطاع توزيع المياه، حيث تم إنجاز 182 مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت 3.5 مليار ريال لتقديم الخدمات للمواطنين عبر شبكات المياه، التي تجاوزت أطوالها 4000 كيلومتر، فيما بلغت توصيلات مياه الشرب المنفذة 51 ألف توصيلة، كما بلغت أطوال شبكات الصرف الصحي 884 كيلومترا، إضافة إلى تنفيذ 9600 توصيلة للصرف الصحي.ولفت آل دويس إلى أن هذه الإنجازات تحققت بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين وبتوجيهات أمير منطقة نجران، معرباً عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة، ووكيل الوزارة لخدمات المياه، والرئيس التشغيلي للقطاع الجنوبي، على دعمهم ومتابعتهم المستمرة لتطوير العمل وتذليل العوائق لتحقيق هذه الإنجازات.