قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إن ثلاثة أمريكيين سجناء في كوريا الشمالية سيعودون إلى الولايات المتحدة برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو.



وكتب ترمب تغريدة على تويتر قائلا "يسعدني أن أبلغكم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريق عودته من كوريا الشمالية برفقة الرجال الثلاثة الرائعين الذين يتلهف الجميع لرؤيتهم. يبدون في صحة جيدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ يوم الأربعاء لإجراء محادثات حول إطلاق سراح ثلاثة سجناء أمريكيين والإعداد لقمة أولى من نوعها تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في حين يتوقع محللون عودته يعود برفقة الأسرى الثلاثة بالإضافة إلى تفاصيل أكثر حول القمة المتوقعة.

وذكر تقرير لممثل شبكات إعلامية أمريكية أن بومبيو وصل إلى بيونغ يانغ قادما من اليابان، في ثاني زيارة له لكوريا الشمالية في أقل من ستة أسابيع، وتوجه إلى فندق كوريو للاجتماعات.

مسؤول في قصر الرئاسة في كوريا الجنوبية قال إنه من المتوقع وضع "اللمسات الأخيرة" على موعد القمة المرتقبة، بالإضافة إلى ضمان من كوريا الشمالية بالإفراج عن المعتقلين الأمريكيين الثلاثة، والذي قال عنه ترامب بأنه أنه سيكون "شيء عظيم"، ولم يؤكد بومبيو أي التزام من الجانب الكوري الشمالي ولكنه يعتقد أن كوريا الشمالية ستفعل "الشيء الصحيح".

كيم يونغ شول المدير السابق للمخابرات الكورية الشمالية قال أثناء اللقاء "لدي آمال كبيرة بأن الولايات المتحدة سوف تقوم بلعب دورا كبيرا جدا في إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية". بينما أكد بومبيو التزام الولايات المتحدة بالعمل مع كوريا الشمالية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، قائلاً إن مجموعته "ملتزمة بنفس القدر للعمل معكم لتحقيق ذلك".

وأضاف بومبيو "كنا خصوما على مدى عقود. نحن الآن نأمل بأن نتمكن من العمل معا من أجل حل هذا الصراع والقضاء على التهديدات التي يتعرض لها العالم، وتوفير كل الفرص التي يستحقها شعبكم بجدارة"