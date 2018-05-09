قرر مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الـ49 المنعقدة حاليا بمقره بجامعة الدول العربية اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2019/2018.ووافق المجلس، في قراره الصادر اليوم (الأربعاء)، بناء على مذكرة العرض المقدمة من الأمانة العامة للجامعة وبعد الاستماع إلى مداخلات الوفود المشاركة في أعمال الدورة.وشدد المجلس على تبني القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي وذلك بالتوازي مع اختيار عاصمة عربية سنويا عاصمة للإعلام العربي.وطلب المجلس الوزاري من اتحاد إذاعات الدول العربية، التعاون والتنسيق مع وكالات الأنباء العربية والفضائيات العربية لتوحيد البث الزمني المباشر لفعالية الاحتفال بهذه الفعالية في إطار الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي.