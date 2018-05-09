سلطت سابك الضوء على مبادرتها الرائدة لتطوير المحتوى المحلي «نساند™» ووجهت الدعوة للمستثمرين من حول العالم للاستفادة مما تقدمه المملكة في إطار رؤية 2030، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر المحتوى المحلي الذي عٌقد يومي 1 و2 مايو 2018 بمدينة هيوستن.كما أبرزت سابك، الراعي الماسي للمؤتمر، الأهداف الطويلة الأجل لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال التي أنشأتها الشركة، والتي تسعى إلى تسهيل مهمتها في أن تصبح عاملاً رئيساً في تمكين رؤية 2030.وقد حضر المؤتمر مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز الطبيعي شون بينيت ممثلًا عن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، كما حضر متحدثون بارزون من عدة دول من بينها البرازيل والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين ونيجيريا.وألقى مدير إدارة تطوير الصناعات التحويلية في المحتوى المحلي في سابك الدكتور عبدول الشمراني، كلمة رئيسة في المؤتمر، ركز فيها على استقطاب المستثمرين الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، من خلال تسليط الضوء على أهداف رؤية السعودية الواضحة المتعلقة بالمحتوى المحلي، التي تشمل تطوير صناعات النفط والغاز، وتوطين الموارد البشرية والصناعات التحويلية، وإطلاق القطاعات الجديدة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن سابك والشركات الوطنية الكبرى الأخرى يمكن أن تسهم في تحقيق العديد من أهداف هذه الرؤية.وقال الشمراني إن سابك اعتمدت على وحدة المحتوى المحلى وتطوير الأعمال لديها في تبني نهج هيكلي لزيادة تطوير المحتوى المحلي، من خلال تعزيز توطين المواد والخدمات، وتوفير فرص العمل في الصناعات التحويلية، وتطوير القوى العاملة عن طريق التدريب وريادة الأعمال، ودعم الجهود المبذولة لجذب وتمكين الاستثمارات الأجنبية في المملكة.يذكر أن مبادرة «نساند™» هي أول محرك توطين في المملكة يربط جميع الأطراف ذات العلاقة في مجال التنمية الصناعية بالشركاء تحت مظلة واحدة، ويهيئ بيئةً خصبةً للنجاح، كما تضم المبادرة منصة منظمة ترعى الأفكار الاستثمارية بدءاً من مرحلة التصور حتى مرحلة التنفيذ.ويوفر موقع «نساند™» على الإنترنت معلومات أساسية حول برامجها المختلفة، إضافة إلى الفرص المتاحة في مجالات الصناعات التحويلية والمشتريات.