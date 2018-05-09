وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بمقر الوزارة أمس (الثلاثاء)، مذكرات تفاهم مع ثمانٍ من شركات ومكاتب التوظيف في مدينة الرياض، تهدف إلى تحقيق شراكة وتعاون مثمر بين الوزارة وجهات التوظيف لتمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي للالتحاق بسوق العمل من خلال التدريب والتوظيف.ووقع مذكرات التفاهم، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، مع مسؤولي شركات ومكاتب التوظيف.وقال الدكتور الشافي: «إن توقيع الوزارة لمذكرات التفاهم مع جهات التوظيف المعتمدة يأتي تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية وفق رؤية 2030، من خلال تمكين مستفيدي الضمان للاندماج في سوق العمل والاعتماد على الذات في كسب العيش ليكونوا طاقات منتجة بدلاً من معولة، من خلال إيجاد فرص تدريب وعمل وتعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية، واستثمار الطاقات وتطويرها، وستعمل هذه الشراكات مع الجهات الخاصة وغير الربحية؛ لتوفير فرص التأهيل والتدريب والتوظيف».ومن أبرز ما تضمنته مذكرات التفاهم، الاتفاق على الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المقدمة من جهات التوظيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته والعمل على تطوير قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل للالتحاق فيه، وإيجاد فرص عمل للقادرين على العمل من مستفيدي الضمان وأبنائهم وفق البرامج المعتمدة.