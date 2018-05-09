تفقّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، مجريات العمل في محاكم الاستئناف والجزائية والعامة والأحوال الشخصية والتنفيذ بمنطقة الجوف، وذلك ضمن جولاته التفقديّة على المرافق العدليّة بمختلف مناطق المملكة.وحث وزير العدل، منسوبي المرافق العدلية في منطقة الجوف على سرعة إنجاز القضايا والتماشي مع التحول الرقمي الذي تعتمده المرافق القضائية كافة كمسار عمل حتمي وليس خياراً.ووقف الصمعاني خلال الزيارة على سير تنفيذ خطط الوزارة التطويرية وتحولها الرقمي وانعكاسها على الخدمات المقدّمة للمستفيدين في المرافق العدلية بمناطق المملكة، حيث اطّلع على مسار العمل في المحاكم العامة والأحوال الشخصية والتقى بعدد من المستفيدين والمراجعين خلال الزيارة، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي أبدوها.كما زار محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، مطلعاً على دورة العمل في المحكمة والوقت الذي تمضيه لإنجاز القضايا، واجتمع مع قضاة الاستئناف وناقش معهم خطط الوزارة المستقبلية ودورها في تطوير العمل الإجرائي للمحاكم وأتمتته، وفق رؤية رقمية متقدِّمة.إثر ذلك، تفقّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محكمة التنفيذ بالمنطقة، مطّلِعاً على سير الطلبات التنفيذية الواردة إلى المحكمة وسرعة إنجاز العاملين فيها، حيث التقى بعدد من المستفيدين ضمن جولته داخل أروقة المحكمة مستمعاً إلى الآراء والملاحظات.كما حثّ الدكتور الصمعاني، القضاة ومنسوبي المرافق العدليّة في منطقة الجوف على سرعة الإنجاز لخدمة المستفيدين وتلبية حاجاتهم القضائية والعدليّة وسرعة البت وإنجاز قضاياهم على الوجه الأمثل، وذلك وفق الإمكانات الرقمية المتوفرة في المرافق العدلية، والخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة.