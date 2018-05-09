تفقد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، المواقع التي أصابتها شظايا الصاورخين الباليستيين في العاصمة الرياض اليوم (الأربعاء).وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت اليوم، صاروخين باليستيين فوق العاصمة الرياض، بحسب ما أعلنت قناة الإخبارية الرسمية.فيما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة، كان متجها إلى مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.