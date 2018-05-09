أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة توقيع عقود مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي لخدمة أكثر من 3000 شخص بمنطقة الباحة شملت مدينتي الباحة، وبلجرشي، بتكلفة تجاوزت 103 ملايين ريال، ضمن مشاريع الوزارة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020.وتضمنت العقود استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة بلجرشي المرحلة الثانية بمبلغ (64.978.650) ريالا، ومدة العقد تبلغ (48) شهرا، كما تم توقيع عقد استكمال الخطوط الناقلة وشبكات المياه بمدينة الباحة بمبلغ (37.933.000) ريال، ومدة العقد 36 شهرا.فيما يتكون مشروع مدينة بلجرشي من شبكة مياه تشمل (1000) توصيلة منزلية، ويبلغ طول شبكة المياه (50.000) متر، ويخدم المشروع أحياء مدينة بلجرشي المتمثلة في العسلة، الفرشة، المحمدية، العاطشين، المكارمة، الجلحية، حزلة، الحصن، دار السوق، وايضاء مركز المدينة، ويخدم المشروع نحو (1000) شخص في المرحلة الثانية.وتقدر أطوال الخطوط الناقلة وشبكات المياه في مدينة الباحة بنحو (108.100) متر، وعدد توصيلات منزلية تبلغ (2010) توصيلات، ويبلغ عدد السكان المخدومين بالمشروع نحو (2000) نسمة، ويخدم المشروع أحياء متفرقة في منطقة الباحة.يذكر أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 المتضمنة استدامة الموارد المائية والمحافظة عليها بما يصون البيئة ويوفر إمداداً آمناً وخدمات عالية الجودة والكفاءة.