أكد قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين، مجددا خلال قمة ثلاثية فى طوكيو، اليوم الأربعاء، على جهودهم المشتركة لإثناء كوريا الشمالية سلميا عن طموحاتها النووية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن"، ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، ورئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج، أصدروا بيانا خاصا يعبر عن دعمهم لنتائج قمة 27 أبريل التى عقدها مون مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، والتى تدعو إلى نزع السلاح النووى الكامل فى شبه الجزيرة الكورية.

وأعرب القادة عن أملهم فى نجاح القمة الكورية - الأمريكية ومواصلة التعاون المشترك، فيما ذكر المكتب الرئاسى للرئيس مون، فى بيان صحفى، أن جهود الدول الثلاث ستساهم فى نجاح قمة الكوريتين فى تحقيق السلام والاستقرار فى شمال شرق آسيا.

وقال الرئيس الكورى الجنوبي، الذى التقى الزعيمين الآسيويين للمرة الأولى منذ قمته مع كيم، إن كوريا الشمالية قد تكون جادة بشأن نزع السلاح النووى، وأكد "آبى" و"لى كه"، أن اليابان والصين سوف تسهمان بشكل بناء فى السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية فى الوقت الذى تقدم فيه التهانى والترحيب بالنتائج الناجحة للقمة بين الكوريتين.