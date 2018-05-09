وقع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أمس (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «موتوكو كاتاكورا» لثقافة الصحراء اليابانية، بهدف نشر التراث الثقافي السعودي وتبادل المعرفة والخبرة بين الجهتين.ووقع الاتفاقية من جانب المركز الأمين العام الدكتور سعود السرحان، ومن المؤسسة اليابانية رئيس مجلس الإدارة الدكتور هيروشي نواتا، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.وأكد الدكتور السرحان، أن الاتفاقية تجسد حرص المركز ومؤسسة «موتوكو كاتاكورا» اليابانية على تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بينهما وتبادل الخبرات والمعرفة والدعم، مبيناً أن المذكرة تتضمن التعاون بين المركز والمؤسسة اليابانية في عدة مجالات، أهمها إقامة شراكة وتطوير معارض مشتركة، ونشر التراث الثقافي السعودي، والأرشفة الرقمية للمجموعات التراثية.وتنص الاتفاقية على تعزيز التفاهم المتبادل بين المركز والمؤسسة في القطاع الثقافي، وتحديد أوجه التعاون في البحوث والأنشطة المشتركة، وتوفير مزيد من الفرص للتعاون في زيادة الوعي بالتراث الثقافي السعودي.وتتضمن مجالات التعاون بين مركز الملك فيصل للبحوث ومؤسسة «موتوكو كاتاكورا» لثقافة الصحراء اليابانية: دعم أهداف بحوث المؤسسة اليابانية في المملكة، وعرض أرشيف التصوير الفوتوغرافي للمؤسسة في متحف مركز الملك فيصل للبحوث، وتنظيم المعارض المشتركة في المملكة خلال (2020-2021)، وتبادل الخبرات والدعم في فهرسة المجموعات بين الجهتين.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية إلى التعاون مع الجامعات والهيئات الأكاديمية والبحثية والعلمية والتعليمية المحلية والدولية؛ بهدف مد جسور التعاون الأكاديمي وتوطيد العلاقات الثقافية والتبادل العلمي، ولاسيما الجامعات والأكاديميات العلمية ودور النشر والجهات العلمية والتعليمية الرائدة.