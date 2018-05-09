استقبل مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في مكتبه بمقر المجلس اليوم (الأربعاء)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات التي تنطلق من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.من جهة أخرى، اجتمع الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان في مقر مجلس الشورى بالرياض اليوم، بعدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإماراتية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى بمقر مجلس الشورى.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والدور الذي تقوم به لجنتا الصداقة البرلمانية في المجلسين من خلال تبادل الزيارة بينهما في دعم التعاون والتنسيق المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين.